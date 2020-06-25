65 yaş ve üzerindekilere turizm amaçlı seyahat izni

Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 65 yaş ve üzeri için yeni bir genelge yayınlandı.

Tatil amaçlı seyahat izninin çıkarıldığını duyuran Bakanlık, genelgeyi valiliklere gönderdi.

Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

BAZI HASTALAR BAŞVURAMAYACAK

Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

YOL İZİN BELGE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

OTOBÜS, UÇAK, TREN VE ÖZEL ARAÇ

65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

EN FAZLA 6 KİŞİ İÇİN BAŞVURU

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1'inci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.