Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren düşüşe geçmesini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda Türkiye’nin barış diplomasisi, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya NATO üyelik şartları, Türkiye -ABD ilişkileri ve Atina yönetiminin provokasyonları, Türkiye’nin terörle mücadelesi, enflasyonla mücadelede yeni adımlar gibi gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Enflasyon ne zaman düşecek

Bu salgın süreci, Ukrayna'daki savaş, tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan enerji ve emtiya fiyatları, küresel alanda enflasyonist bir ortam oluştu. Bu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi.

Tabi hayat pahalılığının yükünü azaltmak amacıyla gerekli tüm adımları da atıyoruz. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ekonomi yönetimimiz çalışıyor. Hedef odaklı hayata geçirdiğimiz bu adımlarla zorlu koşullara karşı ülkemizin direnci artırmayı hedefliyoruz. Kur Korumalı TL'ye katılım çok oldu. Toplamda 1,8 milyon hesap açıldı. Bu sayı güvene işaret ediyor.

Gerçek kişilere yönelik tasarladığımız ürüne gelen talep de tabana yayıldı ve beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Yapmış olduğumuz bu düzenlemelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz.

Son haftalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkilemesini de bekliyoruz. Yıllık enflasyon düşüşünü önümüzdeki yıl ciddi bir şekilde Şubat-Mart döneminde görmeye başlarız. Kayseri'de resmi rakam 70 bin civarındaydı. Orada 70 bin kişinin o sıcağa rağmen meydana gelmiş olması bir şeyi gösteriyor. Diyor ki: "çıkış yolu burası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık enflasyonda düşüş şubat-mart ayı itibarıyla belirgin hale gelecek - Video



Tahıl koridoru anlaşması

Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık.

Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek.

"Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek"

Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu rolün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek.

Sürecin ne kadar hassas olduğunu, Odessa Limanı'na düzenlenen saldırıda görebiliyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.

Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız.





İsveç-Finlandiya ile NATO muhtırası

Taviz vermeyi kimse bizden beklemesin dedik. NATO'nun kayıtlarına terör örgütlerinin girmiş olması, Madrid zirvesinin en başarılı yanıdır. İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerimiz var.

İsveç'in caddelerinde polis korumasında yürüyüş yapıyorlar. Paçavraları ellerinde, malum sözde liderlerinin posterleri ellerinde. Bu şekilde yürüyorlar ama İsveç vatandaşının sağduyusu da ortada. 'Türkiye istiyorsa, Erdoğan istiyorsa, bunlar madem teröristtir verilmesi lazımdır' diyor. Aklıselimin gereği de bu. Oradaki bütün iltisaklı yapıların da kapatılması gerekiyor.

"Türkiye'den kimse bir taviz beklemesin"

Kesinlikle Türkiye'den bu konuda bir taviz beklenmesin. Görüşmeleri yaptık. Gel gör ki hemen ertesi gün yine teröristler Stokholm caddelerinde gösteri yapıyorlar. Finlandiya'da gösteri yapıyorlar.

İsveç somut adım atmaktan çok uzakta gözüküyor. Terör propagandası dahil, terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyette bulunmaktan alıkoymadıkları sürece bizden olumlu bir yaklaşım beklemesinler.

Bu iş zannedildiği gibi kolay değil. Tamam hemen NATO'ya alsınlar... Yok böyle bir şey. Biz orada da bütün arkadaşlara bunu söyledik. Süreç bu şekilde işliyor.





Tahran'daki üçlü zirve

Önemli konuları rahatlıkla ele aldık ve olumlu bir görüşme olduğunu ben de rahatlıkla söyleyebilirim. Savaşın yarattığı menfi koşullar ve aramızda bazı konularda anlaşmazlıklar elbette var.

Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir.

Yunanistan'ın provokatif adımları

Vahdettin Köşkü'nde Miçotakis'le yemek yedik. Bu yemekte kendisine dedim ki: Bundan sonra aramıza üçüncü ülkeyi sokmayalım. Aradan geçti 3 hafta. Amerika'da Kongre'deki konuşmasını yaptı. Oradan döndü Davos'a gitti. Benzer şeyler yaptı.

Sen de siyasetçisin ben de siyasetçiyim. Şunu bilmen lazım. Türkiye'ye karşı herhangi bir olumsuz adım attığın zaman benim ilk işim halkıma anlatabileceğim güçlü şeylerin olması lazım. Efes tatbikatı bunları çıldırttı.

Lozan ve Paris Anlaşmalarına ters olan böyle bir durumda Türkiye olarak biz 'Yunanistan ne yapmak istiyorsan yap' mı diyelim. Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde Türkiye olarak yaparız. Bu adaların egemenliğinin gayri askeri statü altında kalma kaydıyla kendisine verildiğini Miçotakis herhalde bilmiyor. Öğrenecek.

Hulusi Paşa bir açıklama yaptı. Bu tür şartlar Türkiye için geçerli şartlar değil, olacak iş değil. Biz Biden'la yaptığımız görüşmede gayet olumlu konuştuk. Sonra bu nereden çıktıysa Yunanistan'la ilgili konular gündeme geldi. Ben gelişmelerin olumlu olacağını düşüyorum.

BAE, Suudi Arabistan ve İsrail ile yeni dönem

Bir yıllık süre zarfında gerçekleştirdiğimiz karşılıklı ziyaretlerle BAE, Suudi Arabistan'la yeni bir dönem başlattık. BAE ile bir ortak teknoloji forumu tesis edildi.

Suudi Arabistan makamlarının da iş adamlarımızın sorunlarının giderilmesi konusunda çalıştıklarını görüyoruz. Tabi ihraç ürünlerimize yönelik boykotların sona ermekte olduğunu, Türk okullarının yeniden açılmasına yönelik adımların atıldığını görüyoruz. İsrail'den 15 yıl aradan sonra devlet başkanı seviyesinde ziyaret oldu.

Ermenistan ile ilişkiler

Başbakan Paşinyan'la her iki ülkenin dini bayramları kapsamında karşılıklı tebriğimizi ilettiğimiz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Tabi normalleşme sürecini de konuştuk. Bizim baştan itibaren kırmızı çizgimiz Azerbaycan'dı. Artık söylemin ötesinde somut adımlar atmasını bekliyoruz. Normalleşme sürecinde biz ciddiyiz, kararlıyız.

Tam normalleşmeyi de hedefliyoruz. Türkiye'de bugün 100 binin üzerinde Ermeniler var. Azerbaycan'la eşgüdüm içinde Ermenistan'la olan yaklaşımı geliştiriyoruz.

Irak Dohuk'taki saldırı

Bu, PKK/YPG-PYD bunların alışılmış terör eylemlerinin bir benzeri. Buna biz yabancı değiliz. Tüm Amerikalılara, aynı şekilde Rusya tarafına, "Bakın bu durum böyle, oyuna gelmeyelim" dedik.

Aynı şekilde bunu Iraklı dostlarımıza da ilettik. "Yaptığınız açıklamalara dikkat edin. Biz dostumuzla böyle bir duruma girmeyiz" dedik. Dert, Irak ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkileri bozmak.

Konya'da yapılacak olan İslam Oyunları'na Irak'ın katılmaması konusunda açıklama yapmışlar. Üzüldüm. Irak böyle bir adımı atmamalı. Arkadaşlarımıza da söyledim. Görüşün bu açıklamayı geri çeksinler.

Bu arada Irak'ta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Irak'ın doğusu hala sıkıntıda. ABD'nin maalesef burada ciddi, olumsuz yaklaşımları var. Madrid'deki görüşmelerde de bunu söylediğim gibi, Tahran'da da ABD'nin Fırat'ın doğusundan çekilmesi üzerinde durdum.

ABD - Terör örgütleri ilişkisi

Terör örgütleri bütün gücünü Tel Rıfat'tan alıyor. Binlerce tır silah, mühimmat, araç gereç ABD buraya yığdı, halen yığmaya devam ediyor. Trumpada söylemiştik, Biden'a da söyledik. Ancak hala olumlu adım atılmış değil. Temmennı ederiz olumlu adım atarlar. Bize dokunmayana biz dokunmayız.

ABD'nin kendi yetiştirmeleri teröristlere eğitim vermek için terör kamplarına gelmişlerdir. Hala bu eğitim verme çalışmaları maalesef devam ediyor. Taziye yayınladıkları terörist kim diye bakarsanız enterasandır, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan Suriye'de kız çocuklarını terör eylemlerine katmak için çalışan biri.

Bu eylemler ABD'nin kendi kazdığı çukura düşme sonucunu doğuracak. ABD PKK/YPG iş birliği devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ'ın terör örgütü PKK'dan ne farkı var?

Belki Eylül toplantısında Biden'la görüşme fırsatımız olursa, bu olayları önlerine koyacağız.

ABD, terör örgütünü DEAŞ'la mücadele de ortak gibi görüyoruz. Türkiye'nin DEAŞ ile çarpışan tek NATO devleti olduğunu görmezden geliyorlar. Sözde ortaklarının terör eylemlerinin NATO müttefikine verdiği zarardan bahsetmiyor. Terör örgütüne zarar vermek için, bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu önce bileceğiz.

Sığınmacıların ülkelerine dönüşü

Biz Suriye'nin kuzeyinde hedef olarak 250 bin briket ev yapmayı planlıyoruz. Bunları AFAD'ımızla birlikte yapıyoruz. O ilkel çadırlarda insanları yaşaması ne insani ne de İslami değildir.

AFAD'ın koordinesinde, STK'larımızın katılmasıyla şu ana kadar 100 bine yakın konutu bitirdik. Ve devam ediyor. Şimdi yeni bir projeye gireceğiz. Zemin artı kat şeklinde. Buralara bizdeki mültecilerden geri dönüşleri artıralım diyoruz.

"Hafta sonu fındık fiyatlarını açıklayacağım"

Bir de şu var. Vatandaşın araçlarıyla olsun, piyasadaki alışveriş hareketliliğine bakıyorum gayet iyi noktada. Maliyet enflasyonu noktasında bana göre işi yönetiyoruz. Şu anda bizim son yaptığımız zamlarla, vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu.

Bu yıl sonu itibarıyla gözden geçireceğimiz bir süreçtik. Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi "Acaba fındık fiyatları ne olacak" Açıklayacağız tabi. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Dalaverecilere bırakmadan bu açıklamayı yapacağız.

Ben Bay Kemal ve hanımefendinin ağızına bakıp açıklama yapmam. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.

Ek gösterge düzenlemesi

Vedat Bey bu çalışmaları sürdürüyor ve bir takvim var. Ek gösterge konusu yıllardır gündemde. Son düzenleme 1994 yılında yapılmış. Tüm gösterge sistemini başından sona düzenledik.

Tüm öğretmenlerimizin 2 yıl ve üzeri polislerimizin, alan sınırı olmaksızın 2 yıl ve üzeri sağlık çalışanlarımızın ve din görevlilerimizin ek göstergesi 3600'e yükseldi. Avukatlar, bekçiler, uzman erbaşlar gibi gruplar da 3600 ek göstergesinden faydalanması sağlandı. Ayrıca müdür yardımcıları, mali uzmanlar, kariyer uzmanları ve denetlenme uzmanlarını da 3600 ek göstergeye çıkarıldı.

Bir de ek gösterge sistemini de 28 yıl boyunca küçük dokunuşlar yapılmıştı. Bu sistemi ihtiyaçlar ve talepler noktasında revize ettik ve yüce Meclis'e sunarak hayata geçirdik.

Kılıçdaroğlu'nun KYK açıklamaları

Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 TL'ydi. Bir de üniversite öğrencilerinden harç alınıyordu. Harcı Bay Kemal söyledi de mi kaldırdık, yoksa yanındaki ortağı söyledi de mi kaldırdık? Şimdi yapılan çalışmalarla 850 TL'ye gelecek burs. Kredinin 3 ayağı var. Krediyi alıyorsan anında ödemen diye bir şey yok.

Sigortalı işi bulduktan sonra 2 yıl gibi bir süre içerisinde de bunu ödeyeceksin. Burada faiz falan yok. Başbakanlığım dönemimde de açıklamıştım. Ne faiz ne enflasyon. Sadece anapara. Biz öğrencilerimizi kesinlikle muhalefetin bu saçma sapan yaklaşımlarına ezdirmeyiz.

Yap-İşlet-Devret projeleri

Muhalefetin bu projelere karşı yaklaşımı her zaman yapılmaması istikametinde oldu. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken, yapılmaması için denizden motorlarla Anadolu Kavağı'na geldiler. Gösteriler yaptılar. Biz yaptık ve şu anda yoğun bir şekilde trafiği var.

Ekonomi olarak "baktık" diyenlere cevap oradan geçen otobüsler, tırlardır. "Bu ülke batmıştır" diyenleredir. Herkesin altında arabası da var maşallah. Osman Gazi Köprüsü'nün 4 Temmuz'da 43 bin 300 araç kullandı.

Bay Kemal yap-işlet-devreti daha öğrenemedi. Bay Kemal yap-işlet-yönet devletin cebinden para çıkmadan yüklenici firmaların burayı yapıp 15 sene işletir, araç geçiş süresi vardır. Bunu kullanır ve devlet ödeme yapması gerekiyorsa farkı kapatır ve yüklenici firma yap-işlet-devretle devam eder ve belki de 2-3'ye talip olurlar.

Şimdi dünyada en uzun açıklığa sahip böyle bir köprü. Biz eskiden ne çileler çekerdik. Lapseki'den Gelibolu'ya geçmek için bazen gece boyu beklerdik. Bu köprü bizim için adeta boynumuzda altın kolye. Şu anda orayı kullananlar bize dua ediyorlar. Biz de bundan mutluyuz.

Sadece bu değil Şanlıurfa- Adıyaman arasında köprü var. Biz olmasak orada böyle bir köprünün hayali bile mümkün değildir. Aynı şekilde İzmir-İstanbul arası 6,5-7 saatti. Şimdi 3 saat 15 dakikada İstanbul'dan İzmir'e ulaşabiliyorsun. Avrasya, Marmara tünellerini düşünün. Bunlar medeni olmanın, kalkınmanın ötesinde onu aşan bir yapının güzellikleridir.