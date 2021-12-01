Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamasında "Yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, aşı programı, salgının seyri ve Turkovac gündemi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi.

Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yayınladı.

"BEKLENEN BİR DURUM"

"Yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok" denilen açıklamada Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"ŞU ANA KADAR OMİCRON'A RASTLANMAMIŞTIR"

"Güney Afrika Cumhuriyeti'nin takdir edilmesi gereken bir tarama alt yapısı ile yeni vartantı tespit ederek kamuoyu ile paylaşması son derece değerlidir. Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre, Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici bir özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.

Ülkemizde şu ana kadar Omicron varyantına rastlanmamıştır"