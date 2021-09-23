Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Düzenlediği operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da bir vatandaş, yolda karşılaştığı şahsın hareketlerinden şüphelendi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmasının üzerine İstihbarat, Terörle Mücadele ve Özel Harekat timleri harekete geçti.

Çevredeki MOBESE kameraları şüpheli şahsın bulunduğu bölgeye odaklanarak teröristin hareketleri adım adım takip edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

Ekipler, çevredekilerin can güvenliği için terörist Murat Y.'yi ıssız bir sokakta sıkıştırdı.

'Teslim ol' çağrısında bulunan ekiplerden kaçamayacağını anlayan şahıs, pes ederek güvenlik güçlerine teslim oldu.

YUNANİSTAN'DA BOMBA EĞİTİMİ ALDI

Şüphelinin kaldığı eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada Yunanistan'da bomba eğitimi aldığı, Diyarbakır'da ses getirici bir eylem yapmak üzere kırsaldan görevlendirildiği öğrenilen teröristin, ayrıca örgütün değişik kamplarında suikast ve bombalı saldırı eğitimi aldığı da ortaya çıktı.

TERÖRİST TUTUKLANDI

Şahsın emniyetteki sorgulaması devam ederken, kendisine yardım ve yataklık eden isimlerin de yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

Terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.