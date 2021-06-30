Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 yaş üstü aşılanmış vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızın 3.doz aşı yaptırmasına karar verildi." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

"50 YAŞ ÜZERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 3.DOZ AŞI YAPTIRABİLECEK"

Aşılamada 3.doz aşı dönemine geçildiğini duyuran Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler.

Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama VİDEO

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"HASTALIĞI GEÇİRMİŞ KİŞİLER 3 AY SONRA AŞI OLABİLECEK"

Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir.

"BİONTECH'TE İKİ DOZ ARASI 4 HAFTA OLACAK ŞEKİLDE RANDEVU ALINMASI UYGUN BULUNMUŞTUR"

Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."