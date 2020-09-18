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    Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 17:24
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    Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu, başarı ve kararlılık ile devam ediyor...

    Türk askeri, Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.

    SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyona ilişkin açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

    "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi"

    Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

    Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü #2

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