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- Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 18.09.2020 - 17:24
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu, başarı ve kararlılık ile devam ediyor...
Türk askeri, Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyona ilişkin açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi"