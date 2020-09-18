Haftanin bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu, başarı ve kararlılık ile devam ediyor...

Türk askeri, Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyona ilişkin açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi"