İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Koronavirüs vaka sayısı yoğunluğunda Eskişehir zirvede yer alırken, İstanbul hemen ardından ikinci sıraya yükseldi.

Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, 70 bin civarlarında seyrediyor.

Varyant hastanelere yatış hızını düşürse de uzmanlar, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Gelen son veriler ise oldukça can sıkıcı...

İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her hafta olduğu gibi illere göre koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

Eskişehir ise 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.

VAKA YOĞUNLUĞU ARTAN İLLER

1-7 Ocak döneminde vaka yoğunluğu en çok artan iller ise şu şekilde:

“İstanbul, Bingöl, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.”