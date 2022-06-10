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    Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

    Van Tuşba'da saat 09.02'de 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • 10.06.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 09:29
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    Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

    Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 09.02'de; yerin 6.95 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

    Öte yandan depremden iki dakika sonra da 3.8 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.

    Olumsuz bir durum yok

    DHA'nın haberine göre; kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

    Van da 4.4 büyüklüğünde deprem #1


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