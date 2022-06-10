Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Van Tuşba'da saat 09.02'de 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 09.02'de; yerin 6.95 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Öte yandan depremden iki dakika sonra da 3.8 büyüklüğünde artçı deprem kaydedildi.

Olumsuz bir durum yok

DHA'nın haberine göre; kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.