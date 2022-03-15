1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı

18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde hazırlıklar tamamlanırken, köprünün açılmasıyla iki kıta birbirine daha yakın olacak.

Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı en büyük projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında sona gelindi.

Açılış için geri sayımın başladığı köprü, iki kıtayı birbirine bağlayacak.

Yıllarca feribot ulaşımıyla yapılan yolculuklar, köprünün açılmasıyla 6 dakikalık kısa bir yolculuğa dönüşecek.

Köprünün açılışı, 18 Mar'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

2 MİLYAR 545 MİLYON AVROLUK YATIRIM

2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarına sahip olan proje, devletin kasasından para çıkmadan topluma kazandırıldı.

Planlanandan 1,5 yıl önce biten projede yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle gece gündüz çalışıldı.

TASARRUF SAĞLIYOR

1915 Çanakkale Köprüsü, zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf sağlıyor.

Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon avroya ulaşıyor. Projenin 1,5 yıl önce açılması ise ekonomiye 628 milyon avro katkı sağlıyor.

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILAYA OLUMLU ETKİ

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun gayrisafi yurt içi hasılaya etkisi 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon avro olarak hesaplandı.

İSTİHDAM

Proje tasarruf ve imkanlarının yanında yıllık 118 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

Köprü, 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alıyor.

SİMGELERLE DOLU OLACAK

2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açıklığı, Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek.

'Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip olacak köprünün 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşacak.

Köprünün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek.

ÖZELLİKLERİYLE DÜNYADA İLK OLACAK

İki çelik kule arasındaki köprü, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip.

Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek.

TOP MERMİSİ FİGÜRÜYLE SÜSLENECEK

318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde köprü, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak.

Aynı zamanda Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısalacak.

KÖPRÜNÜN GÜVENLİĞİ VE TRAFİK AKIŞI

18 Mart tarihinde halkın kullanımına sunulacak köprünün güvenliğiyle ilgili daha önce bilgilendirme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, güvenliğin yapay zeka desteğiyle sağlanacağını belirtmişti.

Son teknolojilerin hayata geçirildiği köprüde uyarı mesajlarının gösterimi, yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik gerçekleşecek.

1915 Çanakkale Köprüsü üzerindeki tüm alt sistemler, ilk defa projede kullanılan Zırhlı Fiber Optik Kablo Veri Ağı ile tüm alt sistemlere entegre edildi.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Sistemin mimari tasarımları, yine ilk kez projede uygulanan "Trafik ve Meteorolojik Risk Analizleri" kullanılarak yapıldı. Bu teknolojiyle trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması sağlanacak.

Köprü üzerindeki 4 ayrı meteoroloji istasyonu vasıtasıyla rüzgar şiddeti ölçümü yapılacak. Rüzgar şiddetinin tehlikeli seviyede arttığına ilişkin veri alındığında veya gizli buzlanmaya sebep olabilecek hava değişimine ilişkin veri tespit edildiğinde, otoyol üzerinde bulunan değişken mesaj işareti ekranlarında sürücülerin hızlarını düşürmesi yönünde uyarı mesajlarının gösterimi yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik olarak yapılacak.

YANGIN SENARYOLARI DA DEĞERLENDİRİLDİ

Güvenliğine ilişkin bütün senaryoların değerlendirildiği köprüde meydana gelebilecek bir yangın olayında, yangın sensörlerinden alınan veriyle bir saniyeden daha kısa sürede köprünün trafiğe kapatıldığı bilgisi otoyol kavşaklarındaki değişken mesaj ekranlarına yapay zeka destekli trafik yönetim sistemiyle otomatik yansıtılabilecek.

7/24 KESİNTİSİZ SEVK VE İDARE YAPILABİLECEK

Köprü üzerinde konumlandırılan 98 termal özellikli olay algılama kamerası, 8'i köprü kulelerinde bulunan 39 yüksek çözünürlüklü hareketli kamera ve otoyol kavşak bölgelerine konumlandırılan 62 olay algılama kamerasıyla trafik seyri 7 gün 24 saat kesintisiz sevk ve idare edilebilecek.

Tüm alt sistemlerden toplanan veriler, global kesintisiz veri merkezi standartları seviyesini belirleyen TIER 3 seviyesinde kurulan Ana Kontrol Merkezi'nde depolanabilecek ve işletilebilecek.

Doğal afet durumlarında otomatik olarak devreye girmek üzere hazırlanan ve yine TIER 3 seviyesinde tasarlanan Felaket Kurtarma Merkezi ise Asya kıtasında konumlandırıldı.

ÇEVRE KORUMASINA ÖZEN GÖSTERİLDİ

Köprü inşaası sırasında çevreye önem verilirken, tasarruf sistemleri de kullanıldı.

Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı projelerde kullanılan LED Otoyol Aydınlatma Sistemi ile Sodyum Bazlı Standart Aydınlatma Sistemi'ne kıyasla yılda 3 milyon 529 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanırken, 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek.

Bu çerçevede kurulan teknolojik sistem altyapısı ve tam entegre veri iletişim ağıyla yapay zeka destekli büyük veri işleme kapasitesine sahip işletme organizasyonu oluşturuldu.

Otoyolun tüm sevk ve idaresi, Lapseki'de bulunan Ana Kontrol Merkezi'nden yürütülecek.

Afet anında kullanılabilecek ikinci bir kontrol merkezi ise Asya Bakım İşletme Merkezi'nde konumlandırıldı.

TOP MERMİLERİ BURSA'DAN GELDİ

Dünyanın en büyük orta açıklığı unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığındaki 4 top mermisi figürü gemiyle Bursa'dan gönderildi.



1915 Çanakkale Köprüsü projesinin kalıcı çelik imalatlarını bitiren firma, projenin son kalıcı çelik imalatı olan kule üstü top mermisi figürlerinin imalatı ve şantiyeye sevki işini de üstlendi.



Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, dört kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapıların imalatına geçen ekim ayında başlandı.