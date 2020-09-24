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KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Yayınlanan ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar ikinci tura kalıyor; ikinci turda da Ersin Tatar 54,1 ile seçimi kazanıyor