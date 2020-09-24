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    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

    Yayınlanan ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar ikinci tura kalıyor; ikinci turda da Ersin Tatar 54,1 ile seçimi kazanıyor
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 13:53
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    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündem, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri...

    Seçimin en büyük 2 adayı Başkan Ersin Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı..

    Gezici Araştırma Merkezi de KKTC halkı’nın seçim nabzını tutmaya devam ediyor.

    Gezici Araştırma Merkezi gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde, "seçim 2. tura kalsa ve adaylar Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa  Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin anket" sonuçlarını yayınladı.

    ERSİN TATAR KAZANIYOR

    Anket sonuçlarında Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa  Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde KKTC'lilerin % 53,3’ü Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 46,7’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti.

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #1

    ANKETE KATILANLARA YÖNLENDİRİLEN DİĞER SORU VE CEVAPLAR ŞU ŞEKİLDE;

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #2

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #3

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #4

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #5

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #6

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #7

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #8

    KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi #9

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