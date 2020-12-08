Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikili ilişkileri ve İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazetecileri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu ile mevkidaşı Lavrov arasındaki görüşmede, koronavirüs salgınından, bölgesel konular ve ikili ilişkilere kadar pek çok konu gündeme geldi.

RUS GAZETECİLER ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca Yukarı Karabağ, Ukrayna ve İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 Rus gazeteci de görüşüldü.