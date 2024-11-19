66 ilde FETÖ operasyonu: 459 şüpheli yakalandı

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FETÖ'cülere yönelik operasyonlar devam ediyor. Hain örgüt üyelerine yeni bir operasyon daha yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

459 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı.



FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz.

66 İLDE ORTAK OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

"KAHRAMAN POLİSİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"