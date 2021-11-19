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    İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 20:54
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 20:55
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    İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    İKİLİ İLİŞKİLERİ GÖRÜŞTÜLER

    Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede ikili siyasi ve ekonomik, ilişkiler, savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı.

    ULUSLARARASI VE BÖLGESEL KONULAR DA ELE ALINDI

    Afganistan'daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya'daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ'da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi.

    İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü #1

    İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü #2

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