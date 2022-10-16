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    Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı

    7-13 Ekim'de ülke genelinde 4 bin 689 düzensiz göçmen yakalanırken 2 bin 260 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
    • 16.10.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 21:25
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    Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı

    Göç İdaresi Başkanlığı, 7-13 Ekim tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini paylaştı.

    Buna göre, ülke genelinde 4 bin 689 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 260 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

    4 bin 689 göçmen yakalandı

    Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1907'i Afganistan, 93'ü Pakistan uyruklu olmak üzere, 4 bin 689 düzensiz göçmen yakalandı.

    Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı #1

    2 bin 260 göçmen sınır dışı edildi

    Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 866'sı Afganistan, 389'u Pakistan uyruklu olmak üzere bin 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

    Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı #2

    Sınır dışı edilenlerin sayısı 91 bin 619'a ulaştı

    Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-13 Ekim tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı, 52 bin 200'ü Afganistan, 10 bin 205'i Pakistan olmak üzere 91 bin 619'a ulaştı.

    Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı açıklandı #3


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