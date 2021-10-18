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    Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya geri getirildi.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 22:02
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    Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde göçmenlere dair yeni bir gelişme yaşandı.

    Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi

    Aydın da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Aydın da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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