Aydın'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya geri getirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde göçmenlere dair yeni bir gelişme yaşandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi