Yüzde 12'ye kadar gerileyen faiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan; yine net konuştu, "Faiz her ay inecek" dedi.

Dünyanın başı faizle dertte...

50-60 yılı aşkındır ekonomileri tek bir zarar görmeyen birçok Avrupa ülkesi, koronavirüs ve sonrasında çıkan Rusya-Ukrayna savaşından dolayı büyük sıkıntı yaşıyor.

Her ay neredeyse faiz artırımına giden ülkeler bir yandan da enflasyonla mücadele ediyor.

Hedef yüzde 10'un altına inmek...

Ancak Türkiye, onların aksine faizi indirmekte kararlı...

Son olarak yüzde 12'ye kadar gerileyen faiz için hedef yüzde 10'un altına inmek...

"Faiz her geçen ay inecek"

Bugün Balıkesir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine dünyaya bir mesaj verdi, "akıl vermeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi buradan sesleniyorum, bu kardeşiniz görevde olduğu süreçte faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize akıl vermeye kalkmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması VİDEO