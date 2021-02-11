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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 11:47
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Mehmetçik'in terörist avı sürüyor...

    Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi.

    Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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