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Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.