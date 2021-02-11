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- Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 11:16
- Güncelleme : 11.02.2021 - 11:47
Mehmetçik'in terörist avı sürüyor...
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi.
Operasyonu Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
"Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."