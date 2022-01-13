Evlat nöbetine, bir aile daha katıldı

Evlat nöbetine, bir aile daha katıldı

HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine, bir aile daha katıldı. Böylece eylemdeki aile sayısı, 253’e yükseldi.

Diyarbakır’da, evlatları OKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019 yılında, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi 865’inci gününe girdi.

Nöbet çadırında beklemeyi sürdüren ailelere, bir aile daha katıldı. Böylece, eylemdeki aile sayısı 253’e yükseldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Enes Görmez’in annesi Çiğdem Adak’ın iddiasına göre 31 Mayıs 2021’de HDP ve yandaşları tarafından kaçırıldı.

“HER ZAMAN DEVLET YANIMIZDA OLACAK”

Adak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“31 Mayıs 2021’de oğlum Enes Görmez Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kayboldu. Araştırmalarıma göre HDP ve yandaşları tarafından kaçırılmış ve kandırılmıştır. Ben çocuğumu HDP, yandaşlarından ve Kandil’den çocuğumu istiyorum. Oğlum Enes korkma, annen, ağabeylerin ve devlet yanında. Gelenlerin hiçbiri hapse girmedi, her zaman devlet yanımızda olacak, bir yolunu bulup kaç. Annene geri gel yavrum. Orası iyi bir yol değil, gençlerimizi kandırıyorlar. Anne ve babaların yüreğini yakmasınlar, evlere ateş düşürmesinler, artık yeter dur desinler.”

Evlat nöbetine, bir aile daha katıldı VİDEO

