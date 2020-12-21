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    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
    • AA
    • 21.12.2020 - 15:43
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    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

    KARLA KARIŞIK YAĞMUR

    Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

    Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

    İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

    Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı #1

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