YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan YAŞ kararlarında; Kara Kuvvetleri Komutanı değişirken Hava Kuvvetleri Komutanı ile Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

TERFİ VE ATAMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda Kuvvet Komutanları'nın son durumları değerlendirilp, terfi ve atamalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe giren kararları duyurmak üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kameraların karşısına geçerek alınan kararları duyurdu.

Açıklanan kararlar şu şekilde;

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI DEĞİŞTİ

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLARININ GÖREV SÜRESİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI 266 OLACAK

Halen 240 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacak.

TERFİ ALANLAR

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Rafet Dalgakıran Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Orhan gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

MEHMET SARI EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Kamuoyunda sarıklı amiral olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı YAŞ kararları ile emekliliğe sevkedilen isim oldu.

YAŞ kararları açıklandı VİDEO