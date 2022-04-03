Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazılarının, kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Kuvvetli lodos nedeniyle, Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazılarının yapılmayacağı açıklandı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Yine aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamamıştı.