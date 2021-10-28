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Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde PKK'lılar tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir asker şehit oldu.