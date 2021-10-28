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- Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde PKK'lılar tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir asker şehit oldu.
- AA & Ensonhaber
- 28.10.2021 - 20:36
- Güncelleme : 28.10.2021 - 20:44
Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) patladı.
1 ASKER ŞEHİT OLDU
Patlamada Uzman Çavuş Harun Çalışkan şehit oldu.
BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."