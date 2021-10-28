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    Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

    Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde PKK'lılar tarafından döşenen EYP'nin patlaması sonucu bir asker şehit oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.10.2021 - 20:36
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 20:44
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    Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

    Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) patladı.

    1 ASKER ŞEHİT OLDU

    Patlamada Uzman Çavuş Harun Çalışkan şehit oldu.

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

    Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu #1

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