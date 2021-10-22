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    Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Eren-13 operasyonları kapsamında, Eruh ilçesi kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 15:14
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 15:31
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    Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütleri ile mücadele kapsamında iç güvenlik operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor...

    Başarılı operasyonlar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerine giriyor, planlarını başlarına yıkıyor.

    Devam eden Eren-13 operasyonları kapsamında, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 terörist daha silahları ile etkisiz hale getirildi.

    Operasyona ilişkin bilgi, İçişleri Bakanlığı tarafından verildi.

    BAKANLIK AÇIKLAMASI

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında, Siirt-Eruh ilçesi kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

    Siirt te 4 terörist etkisiz hale getirildi #1

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