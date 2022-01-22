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- Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 22.01.2022 - 13:47
- Güncelleme : 22.01.2022 - 13:50
Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor...
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de teröristler tespit edildi.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Kahramanlar, bölgeye hava harekatı düzenledi.
Harekatla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Avaşin'de 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi VİDEO