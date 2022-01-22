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    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 13:50
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    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor...

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de teröristler tespit edildi.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Kahramanlar, bölgeye hava harekatı düzenledi.

    Harekatla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

    Avaşin'de 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi VİDEO


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