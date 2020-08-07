Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 221 bin 574 oldu. Virüs son 24 saatte 15 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 813 oldu.

"YENİ HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." notuyla yaptı.