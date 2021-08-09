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Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te yaptığı konuşmasında "Muğla ve Aydın'da 3 orman yangını ile mücadele devam ediyor" dedi.