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- Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu açıkladı
Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te yaptığı konuşmasında "Muğla ve Aydın'da 3 orman yangını ile mücadele devam ediyor" dedi.
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 20:32
- Güncelleme : 09.08.2021 - 20:46
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te yaptığı konuşmasında "2 ilimizde 3 orman yangını ile mücadele devam ediyor" dedi.
Bakan Pakdemirli'nin konuşmalarından satır başları;
"Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor. 270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor.
"KÖYCEĞİZ'DE YANGIN VADİYE HAPSOLMUŞ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz.
"GÖNÜLLÜ OLMAK İSTEYENLER E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPSIN"
Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."