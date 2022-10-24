Gara'da 3 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik güçleri teröristlerin sonunu getirmekte kararlı...

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda PKK'ya yönelik darbeler peş peşe gelmeye devam ediyor.

"Ara, Bul, Yok Et!"

Son olarak sevindirici bir haber de Irak'ın kuzeyinden geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin haberi "Ara, Bul, Yok Et!" sözleriyle duyurdu.

"3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek."