Suçluların kökünü kazımakta kararlı olan İçişleri Bakanlığı, operasyonlara kaldığı yerden devam ediyor.
Son olarak 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-6 Operasyonları'nı başlattı.
Bu kapsamda açıklanan verilere göre bin 129 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Yine Mercek-6 Operasyonları'nda; 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirildiği belirtildi.
Duyuruyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.
Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları paylaştı
Bakan Yerlikaya duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
68 İlde Son 4 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-6 Operasyonlarında;
* 754 Ruhsatsız Tabanca,
* 20 Uzun Namlulu Tüfek,
* 49 Kurusıkı Tabanca
* 128 Ruhsatsız Av Tüfeği Olmak Üzere toplam
* 951 Silah Ele Geçirildi.
* 1129 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.
Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.
"754 ruhsatsız tabanca yakalandı"
İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Rize, Antalya, Sakarya, Şırnak, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kütahya, Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Osmaniye, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Aksaray, Aydın, Uşak, Ağrı, Düzce, Giresun, Kars, Malatya, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Niğde, Batman, Bingöl, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bilecik, Denizli, Erzincan, Muş, Tunceli’de yapılan MERCEK-6 Operasyonlarında 754 ruhsatsız tabanca yakalandı.
"Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek"
Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle: İstanbul'da 181 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 209 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana’da 51 tabanca ele geçirildi, 76 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir’de 52 tabanca ele geçirildi, 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Samsun’da 36 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bursa’da 36 tabanca ele geçirildi, 63 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."
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