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    Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesindeki 2 PKK’lı komandolar tarafından öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 10:42
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    Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere nefes aldırmıyor...

    Irak'ın kuzeyinde operasyonlara devam edilirken, biri havadan olmak üzere iki  harekat daha başarıyla sonuçlandı.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

    Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist, kahraman komandolar tarafından öldürüldü.

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