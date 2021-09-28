Irak’ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesindeki 2 PKK’lı komandolar tarafından öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere nefes aldırmıyor...

Irak'ın kuzeyinde operasyonlara devam edilirken, biri havadan olmak üzere iki harekat daha başarıyla sonuçlandı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist, kahraman komandolar tarafından öldürüldü.