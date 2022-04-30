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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile yaptığı görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.
- 30.04.2022 - 18:25
- Güncelleme : 30.04.2022 - 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınan görüşmede, yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığı yinelendi.