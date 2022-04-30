Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
581.243
0.24%
BTXN Coin
19.79
-3.93%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile yaptığı görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.
    • 30.04.2022 - 18:25
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 18:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınan görüşmede, yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığı yinelendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    Bolu'da kıskançlık kavgası: Kadının üzerine oturdu
    3. Sayfa

    Bolu'da kıskançlık kavgası: Kadının üzerine oturdu

    Gaziantep'te iç çamaşırı hırsızlığı
    3. Sayfa

    Gaziantep'te iç çamaşırı hırsızlığı

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir