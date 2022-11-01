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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, Rusya'nın askıya aldığını açıkladığı tahıl anlaşması ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:45
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    Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında oynadığı yapıcı diplomasi rolüyle tüm dünyada adından söz ettiriyor.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkezi’nde katıldığı toplantının çıkışında gazetecilerin Tahıl Koridoru anlaşmasına yönelik sorusu üzerine "Sayın Cumhurbaşkanımızın da Putin ile bir görüşmesi olacak, Zelensky ile bugünlerde bir görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanımız bizzat bu konuyla ilgileniyor, biz yoluna koyacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Putin ile telefonda görüştü

    Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

    Görüşmede tahıl krizi sorununun çözümü ele alındı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

    Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in sözlerine teşekkür etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

    "Erdoğan çok güçlü bir lider" demişti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlam ve güçlü bir lider olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "İlişkilerimiz çok güçlü ve birçok alanda ortaklıklarımız var." ifadelerini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü #2


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