Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 185 bin 292 oldu. Virüs 19 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 260 oldu.

"SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?"

Bakan Koca paylaşımını, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" notuyla yaptı.