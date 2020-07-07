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    Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 185 bin 292 oldu. Virüs 19 can daha aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 19:14
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    Türkiye'de koronavirüste son durum #1

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

    Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 260 oldu.

    "SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?"

    Bakan Koca paylaşımını, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" notuyla yaptı.

    Türkiye'de koronavirüste son durum #2

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