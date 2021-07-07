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    Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.07.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 10:25
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    Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin beklediği müjde geldi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı.

    ÖDEMELER 13-16 TEMMUZ'DA

    Ödeme tarihlerini duyuran Bakan Vedat Bilgin, alın teriyle ekonomiye katkıda bulunan tüm emeklilerin ve ailelerinin bayramını da kutladı.

    2021 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri;

    SSK emeklileri 13-14 Temmuz'da,

    Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler 15 Temmuz'da,

    Bağ-Kur emeklileri de 16 Temmuz’da ödemelerini alacak.

    Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu #1

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