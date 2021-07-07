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Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 07.07.2021 - 10:07
- Güncelleme : 07.07.2021 - 10:25
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin beklediği müjde geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı.
ÖDEMELER 13-16 TEMMUZ'DA
Ödeme tarihlerini duyuran Bakan Vedat Bilgin, alın teriyle ekonomiye katkıda bulunan tüm emeklilerin ve ailelerinin bayramını da kutladı.
2021 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri;
SSK emeklileri 13-14 Temmuz'da,
Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler 15 Temmuz'da,
Bağ-Kur emeklileri de 16 Temmuz’da ödemelerini alacak.