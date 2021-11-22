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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 02:51
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 02:52
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

    Gözler Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrildi...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak Kabine toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleşecek.

    TOPLANTININ BAŞLIKLARI

    Toplantıda Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılacak.

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

    Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde.

    Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor #1

    ARTAN VAKA SAYILARI ELE ALINACAK

    Ekonomideki son verilerin de değerlendirileceği toplantıda, masadaki bir diğer konu koronavirüsle mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor #2

    TOPLANTI SONRASI CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

    Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor #3

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