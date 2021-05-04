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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
    • AA
    • 04.05.2021 - 22:24
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 22:34
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.

    Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

    İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

    Açıklamada iki liderin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini ele aldıkları ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü #1

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