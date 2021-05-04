- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.
- AA
- 04.05.2021 - 22:24
- Güncelleme : 04.05.2021 - 22:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.
Konuya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Açıklamada iki liderin Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini ele aldıkları ifade edildi.