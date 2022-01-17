Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, gündem yine ekomomik gelişmeler olacak.

Vaka sayılarında yaşanan artış, Omicron varyantı ve fahiş fiyat artışları masanın bir diğer gündem maddeleri olacak.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Arnavutluk'u ziyaret edecek. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısının çarşamba günü yani 19 Ocak 2022 tarihinde saat 15:00 sırlarında bir araya gelmesi bekleniyor.

KDV düzenlemesi, artan vakalar sonrası yeni tedbirler, terörle mücadele, iklim değişikliği raporu gibi konular görüşülecek.