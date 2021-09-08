Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.

Suriye’nin kuzeyinde yuvalanmış PKK/YPG terör örgütü ile mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bölgede görev yapan Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17’ye yükseldiği ifade edildi.

MSB PAYLAŞIMI

MSB’nin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hâle getirildi. Bugün, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 17 oldu."



