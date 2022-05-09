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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" dedi.
- 09.05.2022 - 20:11
- Güncelleme : 09.05.2022 - 20:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan fiyat artışları ve alım gücüne değindi.
Dar gelirli ailelerin alım gücünün düştüğünü belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Temmuz'da yapılacak enflasyon farkı artışıyla alım gücünü iyileştireceğiz"
"Dar gelirli ailelerin alım gücündeki düşüşün farkındayız.
Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.
Enflasyonu dizginleyecek adımlar atıyoruz. "
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam sinyali VİDEO