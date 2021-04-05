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- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 05.04.2021 - 11:31
- Güncelleme : 05.04.2021 - 11:45
Türk askerinin, terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" denildi.