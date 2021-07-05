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İstanbul'da trafik yoğunluğu
Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
- DHA
- 05.07.2021 - 08:11
İstanbul yeni haftaya yine trafikle başladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 53
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Uzunçayır'dan başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 08.10'da yüzde 53 oldu.