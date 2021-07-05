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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 08:11
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul yeni haftaya yine trafikle başladı.

     

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 53

    Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Uzunçayır'dan başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 08.10'da yüzde 53 oldu.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da trafik yoğunluğu #3

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