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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, 21 yıldır terör örgütünde bulunan teröristin de aralarında olduğu 3 örgüt mensubunun Şırnak'ta ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 20:10
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 20:25
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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

    Terör örgütü PKK'nın kadrolarındaki çözülme devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, 3 örgüt mensubunun Şırnak'ta ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışın devam ettiği belirtildi.

    ÖRGÜTE 1999'DA KATILAN TERÖRİST TESLİM OLDU

    Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu #1

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