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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.10.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 17:33
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askerinin terörle kararlı mücadelesi sürüyor.

    Barış Pınarı bölgesinde görevli komandolar, bölgedeki hain teröristlere nefes aldırmıyor.

    4 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Son olarak saldırı girişiminde olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB: GÜVEN ORTAMINI BOZAMAYACAKLAR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin paylaşım yaparak "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1

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