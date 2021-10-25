Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirdi.

Kahraman Türk askerinin terörle kararlı mücadelesi sürüyor.

Barış Pınarı bölgesinde görevli komandolar, bölgedeki hain teröristlere nefes aldırmıyor.

4 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak saldırı girişiminde olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: GÜVEN ORTAMINI BOZAMAYACAKLAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin paylaşım yaparak "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.