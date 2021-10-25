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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirdi.
- AA & Ensonhaber
- 25.10.2021 - 16:57
- Güncelleme : 25.10.2021 - 17:33
Kahraman Türk askerinin terörle kararlı mücadelesi sürüyor.
Barış Pınarı bölgesinde görevli komandolar, bölgedeki hain teröristlere nefes aldırmıyor.
4 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Son olarak saldırı girişiminde olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: GÜVEN ORTAMINI BOZAMAYACAKLAR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin paylaşım yaparak "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.