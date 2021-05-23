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- Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
- AA
- 23.05.2021 - 15:54
- Güncelleme : 23.05.2021 - 16:00
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde terörle mücadele faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.
Son olarak bölgeye saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.
"KOMANDOLARIMIZDAN TERÖRE GEÇİT YOK"
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."