Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde terörle mücadele faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.

Son olarak bölgeye saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

"KOMANDOLARIMIZDAN TERÖRE GEÇİT YOK"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."