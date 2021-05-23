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    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 23.05.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 16:00
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    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde terörle mücadele faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.

    Son olarak bölgeye saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

    "KOMANDOLARIMIZDAN TERÖRE GEÇİT YOK"

    Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!

    Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü #1

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