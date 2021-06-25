Datça açıklarında deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı belirtildi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre depremin derinliği 5,3 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.