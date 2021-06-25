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Datça açıklarında deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı belirtildi.
- AA
- 25.06.2021 - 12:54
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre depremin derinliği 5,3 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK
Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.