Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Merkezi'nde bugün sürpriz bir konuk vardı.

ABD’nin Eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın, aralık ayında görevi devretmesinden sonra ocak ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunarak, Ankara’daki görevine resmen başlayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İlk kez görüştüler

Büyükelçi sıfatıyla CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile ilk kez bir araya gelen Flake'in karşılanmasında samimi kareler ortaya çıktı.

Çeviköz eşlik etti

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ise Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.