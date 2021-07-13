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YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde yaz okullarındaki öğretim bu yıl uzaktan, gelecek yıldan itibaren ise yüz yüze yapılacak.