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    YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

    YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde yaz okullarındaki öğretim bu yıl uzaktan, gelecek yıldan itibaren ise yüz yüze yapılacak.
    • AA
    • 13.07.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 14:22
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    YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

    Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.

    Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.

    "BU SENEYE MAHSUS OLMAK ÜZERE"

    YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar, "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.

    Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.

    YÖK ten yüz yüze eğitim kararı #1

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