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- Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 13.06.2021 - 12:01
- Güncelleme : 13.06.2021 - 12:14
Kahraman komandolar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.” denildi.
Operasyonların bölgede kararlılıkla sürdüğü belirtildi.