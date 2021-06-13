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    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 13.06.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 12:14
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    Kahraman komandolar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

    5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.” denildi.

    Operasyonların bölgede kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü VİDEO

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