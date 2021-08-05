Euro
10.1198
0.79%
Dolar
8.5313
0.67%
Altın
495.14
0.23%
Borsa
1.432
1.27%
Bitcoin
343.500
3.11%
EXEN Coin
23.18
-3.93%
31ºC
İstanbul
Açık 31 C

    MGK bildirisi yayınlandı

    Beştepe'de 3,5 saat süren MGK toplantısında, orman yangınları ile mücadele başta olmak üzere iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.08.2021 - 20:00
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 20:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MGK bildirisi yayınlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı saat 16.00'da Beştepe'de toplandı.

    Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

    ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

    Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri oldu.

    DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS

    Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer aldı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum masadaydı.

    TERÖRLE MÜCADELE

    Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK-YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündemindeydi.

    MGK bildirisi yayınlandı #1

    MGK bildirisi yayınlandı #2

    MGK bildirisi yayınlandı #3

    MGK bildirisi yayınlandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir