MGK bildirisi yayınlandı

Beştepe'de 3,5 saat süren MGK toplantısında, orman yangınları ile mücadele başta olmak üzere iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı saat 16.00'da Beştepe'de toplandı.

Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri oldu.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS

Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum masadaydı.

TERÖRLE MÜCADELE

Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK-YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündemindeydi.