Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya'ya gidecek. Erdoğan, Soçi'de Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz'da Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

İki liderin Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana ilk yüz yüze görüşmesi, Tahran Uluslararası Konferans Salonu'nda gerçekleşmişti.

Tahran'daki zirve öncesi son görüşme 29 Eylül 2021'de yapıldı

Tahran'daki zirvenin öncesinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, en son 29 Eylül 2021'de yine Rusya'nın Soçi kentinde yüz yüze görüşmüştü.

Başta Suriye'ye düzenlenecek harekat ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ana gündem maddeleri olan görüşmeye bir yenisi daha ekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor.

Suriye'ye yapılacak olası harekat ve Ukrayna savaşı en önemli konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ağustos tarihinde, günübirlik ziyarette, Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği belirtildi.

Soçi'de yapılacak görüşmede Suriye'ye yapılması planlanan olası sınır ötesi harekatıyla, tahıl koridorundaki son durum ele alınacak.

Ayrıca Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucu tavrı da masada olacak diğer konulardan biri.