Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Bakan Koca'nın açıklamalarında...

Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu, artan vaka sayılarını değerlendirecek. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Koronavirüs salgınındaki seyri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, bu hafta artan vaka sayısını değerlendirecek.

Aşılama ile ilgili yeni bir planlamanın daha masada olacağı belirtilirken, vatandaşlar Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağını merak ediyor.

Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu'nun gündeminde neler var? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Toplantının ana gündem maddeleri; aşı yaşının 12'ye düşürülmesi ve aşı yaptırmayanlara karşı kısıtlama getirilip getirilmeyeceği olacak. Bakan Koca, toplantının ardından tavsiye kararlarını açıklayacak.

28 TEMMUZ 2021 BİLİM KURULU GÜNDEMİ

Kritik toplantının ana gündem maddelerinde ilki aşılama yaşının düşürülmesi olacak. Bugün 18 yaşa kadar uygulanan aşılama programında yeni bir safhaya geçilmesi planlanıyor. Delta varyantının hızla yayılmasına karşı aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi toplantıda konuşulacak.

Toplantının ikinci gündem maddesi ise 2 doz aşı yaptırmayanlara karşı uygulanacak kısıtlamalar olacak. Söz konusu kısıtlama tavsiyesi önceki Bilim Kurulu toplantısında masaya gelmiş ancak sıcak bakılmamıştı. Bilim Kurulu üyeleri, insanların gönüllülük esasına göre aşı yaptırmasının daha doğru olduğu yönünde görüş belirtiyor.

AŞI YAŞI 12'YE DÜŞEBİLİR

Türk Tabipleri Birliği, geçtiğimiz günlerde Delta varyantının riskine dikkat çekerek 12 yaş ve üzerinin aşı takvimine dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti.